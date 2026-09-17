La Table de Timon

Dans ce livre gourmand, Timon Michiels rassemble des recettes fraîches, créatives et accessibles, à partager sans modération en famille ou entre amis : côte à l'os, sole, quesadillas, pizzas au levain et bien d'autres délices. Car au coeur de chaque assiette se trouve l'essentiel : le plaisir de cuisiner et de se retrouver autour d'une même table. Prenez place, installez-vous... et laissez-vous tenter ! Timon Michiels s'impose comme l'un des talents les plus prometteurs de la scène culinaire. Toujours en quête d'inspiration, il imagine des plats inédits, développe des concepts audacieux et explore des associations de saveurs surprenantes. A la tête de deux restaurants renommés, présent dans des émissions télévisées et créateur de contenus aux côtés de ses amis passionnés de gastronomie, il partage son univers avec générosité.