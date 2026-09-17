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#Beaux livres

La Table de Timon

Timon Michiels

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Dans ce livre gourmand, Timon Michiels rassemble des recettes fraîches, créatives et accessibles, à partager sans modération en famille ou entre amis : côte à l'os, sole, quesadillas, pizzas au levain et bien d'autres délices. Car au coeur de chaque assiette se trouve l'essentiel : le plaisir de cuisiner et de se retrouver autour d'une même table. Prenez place, installez-vous... et laissez-vous tenter ! Timon Michiels s'impose comme l'un des talents les plus prometteurs de la scène culinaire. Toujours en quête d'inspiration, il imagine des plats inédits, développe des concepts audacieux et explore des associations de saveurs surprenantes. A la tête de deux restaurants renommés, présent dans des émissions télévisées et créateur de contenus aux côtés de ses amis passionnés de gastronomie, il partage son univers avec générosité.

Par Timon Michiels
Chez Racine Lannoo

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Auteur

Timon Michiels

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Guides gastronomiques

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La Table de Timon

Timon Michiels

Paru le 17/09/2026

192 pages

Racine Lannoo

29,99 €

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