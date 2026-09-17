Là où j'existe

Un roman FEEL GOOD pour les femmes en quête de sens . Quand ses deux enfants annoncent qu'ils quittent le nid familial, Valérie, 41 ans, vacille. Son couple s'effrite, son quotidien perd son sens. Sur un coup de tête, elle part seule en Ecosse pour deux semaines sans plan. Entre errances dans Edimbourg, road trip dans les Highlands, rencontres inattendues dont Jac, un jeune homme intrigant et aventures teintées de magie, d'humour et de scotch, Valérie cherche à se retrouver. Peut-on vraiment se redéfinir en deux semaines ? Et surtout, se choisir ? Un roman feel-good dans la lignée de Mange, prie, aime qui aborde la thématique du syndrome du nid vide avec justesse et émotion.