Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Là où j'existe

Geneviève Gourdeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman FEEL GOOD pour les femmes en quête de sens . Quand ses deux enfants annoncent qu'ils quittent le nid familial, Valérie, 41 ans, vacille. Son couple s'effrite, son quotidien perd son sens. Sur un coup de tête, elle part seule en Ecosse pour deux semaines sans plan. Entre errances dans Edimbourg, road trip dans les Highlands, rencontres inattendues dont Jac, un jeune homme intrigant et aventures teintées de magie, d'humour et de scotch, Valérie cherche à se retrouver. Peut-on vraiment se redéfinir en deux semaines ? Et surtout, se choisir ? Un roman feel-good dans la lignée de Mange, prie, aime qui aborde la thématique du syndrome du nid vide avec justesse et émotion.

Par Geneviève Gourdeau
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Geneviève Gourdeau

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Là où j'existe par Geneviève Gourdeau

Commenter ce livre

 

Là où j'existe

Geneviève Gourdeau

Paru le 08/10/2026

312 pages

Robert Laffont

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782925487784
9782925487784
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.