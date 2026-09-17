La construction d'un "je" féminin

La redécouverte d'une autrice russe du début du XXe siècle, qui ouvre des questions résolument actuelles sur l'identité et le féminin. L'histoire littéraire a retenu Lidia Zinoviéva-Annibal comme la muse de son mari, Viatcheslav Ivanov, chef de file des symbolistes russes, ou comme la fantasque hôtesse de la Tour, un salon littéraire rassemblant les élites culturelles autour de discussions sur l'art. Pourtant, elle aussi a écrit des oeuvres littéraires, avant que sa vie ne se termine prématurément à 41 ans. L'ouvrage de Françoise Defarges ramène opportunément sur le devant de la scène cette écrivaine oubliée par l'histoire, nous offre de retrouver la puissance de son écriture sensuelle et incroyablement moderne dans la représentation qu'elle propose des femmes, de leur corps et de leurs désirs. Dans le moment où les féministes luttaient pour obtenir le droit de vote, Lidia Zinoviéva-Annibal questionnait en profondeur l'identité, la spécificité d'être femme, qui loin d'annihiler la capacité de création laisse affluer la puissance du corps dans l'écriture. Près d'un siècle plus tard, les interrogations de ses personnages entrent en résonance avec notre sensibilité contemporaine. Titulaire d'un doctorat en littérature russe, Françoise Defarges est actuellement membre associée au CREE (Centre de recherche Europe-Eurasie), à l'Inalco. Ses travaux portent sur les écrivaines innovantes invisibilisées à l'aube du xxe siècle, notamment la vie et l'oeuvre de Lidia Zinoviéva-Annibal, et les interrogations sur le "je" féminin dans son oeuvre littéraire.