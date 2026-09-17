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L'almanach de sorcière

Stéphanie Jousse, Alice Delvaille, Aliki

ActuaLitté
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Chaque semaine, nous vous proposons un calendrier riche en informations sur la sorcellerie, incluant des rituels, des remèdes, des focus sur les cristaux et les plantes, ainsi que tout le savoir essentiel pour toute sorcière désireuse de pratiquer efficacement. Vous y trouverez également des histoires et anecdotes fascinantes sur l'histoire de la sorcellerie, ainsi qu'un almanach aligné avec la roue de l'année et le cycle de la Wicca, vous guidant au fil des saisons. Le calendrier met également en lumière les moments propices pour l'amour, le travail, la créativité, la santé, ainsi que de nombreux autres sujets. Cet outil est un véritable compagnon pour ceux et celles qui souhaitent enrichir leur quotidien de magie et instaurer une routine bénéfique pour leur bien-être tout au long de l'année. Couverture élaborée par Stéphanie Jousse, illustratrice ésotérique de talent.

Par Stéphanie Jousse, Alice Delvaille, Aliki
Chez Editions Artémis

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Auteur

Stéphanie Jousse, Alice Delvaille, Aliki

Editeur

Editions Artémis

Genre

Calendriers adulte

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L'almanach de sorcière

Stéphanie Jousse, Alice Delvaille, Aliki

Paru le 17/09/2026

176 pages

Editions Artémis

14,90 €

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Scannez le code barre 9782816025897
9782816025897
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