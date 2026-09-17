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#Roman francophone

Les Mains d'argile

Michel Lacombe

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Louise, jeune femme très indépendante et fille d'un riche bourgeois propriétaire d'une fabrique de vases à Anduze, se passionne pour la sculpture. Très talentueuse, elle parvient peu à peu à vivre correctement de son art, et partage volontiers ses gains avec les ouvriers de l'usine de son père. Mais ses parents, qui n'ont d'autre projet pour elle que celui de la marier à un fils de bonne famille, voient cette activité d'un très mauvais oeil. Lorsqu'elle rencontre Marcelin, fondeur de cloches à Lodève, c'est secrètement qu'ils décident de s'aimer. Louise parviendra-t-elle à imposer le jeune artisan à sa famille ?

Par Michel Lacombe
Chez Editions De Borée

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Auteur

Michel Lacombe

Editeur

Editions De Borée

Genre

Autres régions

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Les Mains d'argile

Michel Lacombe

Paru le 17/09/2026

456 pages

Editions De Borée

9,40 €

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