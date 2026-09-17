Les Mains d'argile

Louise, jeune femme très indépendante et fille d'un riche bourgeois propriétaire d'une fabrique de vases à Anduze, se passionne pour la sculpture. Très talentueuse, elle parvient peu à peu à vivre correctement de son art, et partage volontiers ses gains avec les ouvriers de l'usine de son père. Mais ses parents, qui n'ont d'autre projet pour elle que celui de la marier à un fils de bonne famille, voient cette activité d'un très mauvais oeil. Lorsqu'elle rencontre Marcelin, fondeur de cloches à Lodève, c'est secrètement qu'ils décident de s'aimer. Louise parviendra-t-elle à imposer le jeune artisan à sa famille ?