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Les autostoppeurs

Chevy Stevens

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Le grand retour de l'autrice de Séquestrée, n° 1 des ventes du New York Times, dont les ventes en France dépassent les 225 000 exemplaires. " Palpitant et riche en adrénaline. " Library Journal Road trip sanglant au milieu des immenses forêts canadiennes. Canada, 1976. Pour tenter de surmonter un drame, Alice et Tom décident de quitter Seatlle le temps d'un été pour se rendre en camping-car aux jeux Olympiques de Montréal. Peu après avoir traversé la frontière, ils font la connaissance de deux jeunes hippies, Blue et Ocean - enceinte de cinq mois alors qu'elle n'a guère plus de dix-huit ans -, à qui ils proposent de faire un bout de route ensemble. Mais, une fois les premiers kilomètres avalés, les masques tombent. Et le voyage au milieu de ces vastes étendues sauvages se transforme en road trip sanglant... Avec ce nouveau thriller, dont la tension et la violence vont crescendo, Chevy Stevens nous embarque dans le sillage de tueurs que rien ne semble pouvoir arrêter. Mais les véritables coupables sont-ils vraiment ceux qu'on croit ? " Quand le voyage vire au cauchemar... Un thriller à l'écriture cinématographique qui tient en haleine. " Vancouver Sun " Le rythme est implacable, la peur palpable, et les lecteurs tourneront les pages à bout de souffle, se demandant qui survivra à ce voyage terrifiant. Un thriller psychologique puissant. " Booklist

Par Chevy Stevens
Chez L'Archipel

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Auteur

Chevy Stevens

Editeur

L'Archipel

Genre

Thrillers

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Les autostoppeurs

Chevy Stevens trad. Pierre Brévignon, Pierre Brévignon

Paru le 17/09/2026

408 pages

L'Archipel

22,90 €

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