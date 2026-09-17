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#Essais

A l'école pour la première fois

Collectif, Chantecler

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Hourra, votre enfant fait sa première rentrée des classes, tout comme Noah et Sara dans ce livre de jeux et d'activités ! Votre petit écolier prendra plaisir à les suivre tout au long de leur journée et découvrira tout ce qui se passe à l'école. Il fera aussi ses premiers pas dans l'apprentissage du calcul et de l'écriture, tout en développant d'autres compétences. Que votre enfant soit impatient d'entrer à l'école ou qu'il se sente un peu inquiet, il démarrera cette nouvelle aventure avec confiance grâce à ce livre !

Par Collectif, Chantecler
Chez Chantecler

|

Auteur

Collectif, Chantecler

Editeur

Chantecler

Genre

Eveil

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A l'école pour la première fois

Collectif, Chantecler

Paru le 17/09/2026

24 pages

Chantecler

8,95 €

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Scannez le code barre 9782803465705
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