A l'école pour la première fois

Hourra, votre enfant fait sa première rentrée des classes, tout comme Noah et Sara dans ce livre de jeux et d'activités ! Votre petit écolier prendra plaisir à les suivre tout au long de leur journée et découvrira tout ce qui se passe à l'école. Il fera aussi ses premiers pas dans l'apprentissage du calcul et de l'écriture, tout en développant d'autres compétences. Que votre enfant soit impatient d'entrer à l'école ou qu'il se sente un peu inquiet, il démarrera cette nouvelle aventure avec confiance grâce à ce livre !