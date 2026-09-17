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Mieux manger pour mieux dormir

Marie-Pierre St-Onge, Kat Craddock

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Et si mieux dormir commençait dans votre cuisine ? Ce guide dévoile comment des recettes savoureuses peuvent stimuler naturellement les hormones du sommeil et améliorer durablement votre bien-être. Ce guide pratique et scientifique révèle comment l'alimentation peut devenir votre meilleure alliée pour un sommeil réparateur. Coécrit par Dre Marie-Pierre St-Onge, experte reconnue du lien entre nutrition et sommeil, et Kat Craddock, créatrice culinaire, ce livre propose 75 recettes savoureuses conçues pour stimuler naturellement la production de mélatonine et de sérotonine. Inspirées du régime méditerranéen, ces recettes favorisent un cycle circadien sain, vous aidant à rester énergique le jour et à vous détendrele soir. Grâce à des ingrédients soigneusement choisis, elles agissent en harmonie avec les rythmes biologiques du corps pour améliorer la qualité du sommeil et, par ricochet, votre bien-être général. En complément, un plan de repas sur 28 jours vous accompagne pas à pas pour intégrer facilement ces habitudes dans votre quotidien.

Par Marie-Pierre St-Onge, Kat Craddock
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Marie-Pierre St-Onge, Kat Craddock

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Diététiques

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Mieux manger pour mieux dormir

Marie-Pierre St-Onge, Kat Craddock

Paru le 17/09/2026

288 pages

Les Editions de l'Homme

23,00 €

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Scannez le code barre 9782761968041
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