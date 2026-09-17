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Moi, autiste ?

Mathieu Giroux, Matthieu Giroux

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Quand un diagnostic vient enfin expliquer pourquoi le monde nous a toujours semblé si différent . Mathieu Giroux a été diagnostiqué autiste à l'âge de 31 ans. Il souffrait alors d'anxiété, de dépression et d'un trouble de stress post-traumatique sans en comprendre les raisons profondes. Dans ce livre, il raconte les événements de sa vie reliés à l'autisme pour nous éclairer sur les impacts de cette situation. Il traite également de plusieurs aspects médicaux et sociaux concernant l'autisme (les rouages du diagnostic, le camouflage social, un taux de suicide plus élevé que dans la population générale, les empêchements à obtenir un emploi, etc.). Son but : nous inviter individuellement et collectivement à évoluer sur la question de l'autisme, à modifier notre perception et à encourager les changements de politiques sociales à l'égard des personnes autistes.

Par Mathieu Giroux, Matthieu Giroux
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Mathieu Giroux, Matthieu Giroux

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Autisme

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Moi, autiste ?

Mathieu Giroux, Matthieu Giroux

Paru le 17/09/2026

184 pages

Les Editions de l'Homme

16,90 €

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Scannez le code barre 9782761967006
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