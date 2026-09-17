Moi, autiste ?

Quand un diagnostic vient enfin expliquer pourquoi le monde nous a toujours semblé si différent . Mathieu Giroux a été diagnostiqué autiste à l'âge de 31 ans. Il souffrait alors d'anxiété, de dépression et d'un trouble de stress post-traumatique sans en comprendre les raisons profondes. Dans ce livre, il raconte les événements de sa vie reliés à l'autisme pour nous éclairer sur les impacts de cette situation. Il traite également de plusieurs aspects médicaux et sociaux concernant l'autisme (les rouages du diagnostic, le camouflage social, un taux de suicide plus élevé que dans la population générale, les empêchements à obtenir un emploi, etc.). Son but : nous inviter individuellement et collectivement à évoluer sur la question de l'autisme, à modifier notre perception et à encourager les changements de politiques sociales à l'égard des personnes autistes.