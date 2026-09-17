L'adolescence connectée, un monde à découvrir

Un décryptage de la culture adolescente, bienveillant et éclairé par un chercheur en socio-anthropologie qui depuis longtemps s'intéresse à ce sujet. Un ouvrage écrit comme un guide de voyage, très accessible. L'auteur, spécialiste de l'image et des réseaux sociaux, utilise son expertise pour conseiller les parents et professionnels accueillant les ados, toujours avec l'idée de dépasser les préjugés pour comprendre le sens profond de leurs pratiques numériques et sociales. Ces pratiques répondent à des besoins d'appartenance, de reconnaissance, d'exploration identitaire et émotionnelle, qu'il propose d'appréhender. Une lecture essentielle pour envisager l'adolescence non pas comme un problème à résoudre, mais un monde à explorer en évitant les pièges et les jugements.