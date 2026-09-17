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L'adolescence connectée, un monde à découvrir

Jocelyn Lachance

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Un décryptage de la culture adolescente, bienveillant et éclairé par un chercheur en socio-anthropologie qui depuis longtemps s'intéresse à ce sujet. Un ouvrage écrit comme un guide de voyage, très accessible. L'auteur, spécialiste de l'image et des réseaux sociaux, utilise son expertise pour conseiller les parents et professionnels accueillant les ados, toujours avec l'idée de dépasser les préjugés pour comprendre le sens profond de leurs pratiques numériques et sociales. Ces pratiques répondent à des besoins d'appartenance, de reconnaissance, d'exploration identitaire et émotionnelle, qu'il propose d'appréhender. Une lecture essentielle pour envisager l'adolescence non pas comme un problème à résoudre, mais un monde à explorer en évitant les pièges et les jugements.

Par Jocelyn Lachance
Chez Erès

|

Auteur

Jocelyn Lachance

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

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L'adolescence connectée, un monde à découvrir

Jocelyn Lachance

Paru le 24/09/2026

96 pages

Erès

13,00 €

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Scannez le code barre 9782749287690
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