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La présidence américaine

Alexis Pichard, Pierre-Alexandre Beylier

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La civilisation anglo-américaine mise en perspective Dans l'histoire politique des Etats-Unis, la question de la "présidence impériale" , concept théorisé par Arthur M. Schlesinger en 1973, constitue une problématique récurrente. Elle renvoie à une concentration accrue des pouvoirs exécutifs entre les mains du président, au détriment des autres branches du gouvernement. Si ce phénomène n'est pas nouveau, il semble prendre une tournure particulière avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Celui-ci paraît en effet engagé dans un démantèlement du système constitutionnel des "freins et contre-pouvoirs" , conçu pour garantir l'équilibre institutionnel et la stabilité de la démocratie américaine, au profit d'un exercice du pouvoir toujours plus centralisé. Une telle dynamique tend ainsi à raviver le spectre d'un présidentialisme "impérial" .

Par Alexis Pichard, Pierre-Alexandre Beylier
Chez Ophrys Editions

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Auteur

Alexis Pichard, Pierre-Alexandre Beylier

Editeur

Ophrys Editions

Genre

Géopolitique

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La présidence américaine

Alexis Pichard, Pierre-Alexandre Beylier

Paru le 17/09/2026

112 pages

Ophrys Editions

9,90 €

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