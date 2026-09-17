A New York, Abby Morrigan tient le Veil, un bar où humains et créatures surnaturelles se croisent sans jamais vraiment se voir. Elle cache un pouvoir redouté : elle est une banshee, son cri annonce la mort. Le soir où un inconnu survit à son hurlement, l'équilibre fragile entre les mondes vacille. Dimitri n'aurait pas dû résister. Personne ne le peut. Et pourtant il porte en lui un feu ancien, indomptable, qui défie les lois mêmes de la magie. Dès lors, tout bascule. Dans l'ombre, le Cénacle observe. Les anciennes prophéties murmurent à nouveau. Entre magie interdite, société secrète et désir incontrôlable, leur rencontre réveille un pouvoir séculaire qui menace la stabilité des mondes. Certaines forces, une fois réveillées, ne peuvent plus être contenues. Et si l'amour était plus dangereux qu'une malédiction ? Professeure de lettres modernes, passionnée de romance, de magie et de symbolique, Léonie Lonval construit des univers romantiques en tout genre, tantôt lumineux et contemporains, tantôt sombres, où la magie dialogue avec le désir. Elle explore la puissance des liens interdits et des héritages que l'on choisit de transformer, le pouvoir féminin et la profondeur des émotions.