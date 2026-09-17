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Comment étudier seul les échecs

Davorin Kuljaševiet#263;, Davorin Kuljasevic

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Vous travaillez les échecs mais ne progressez plus ? Ce guide du GM Kuljasevic vous apprend à vous entraîner efficacement par vous-même. Quinze méthodes de travail éprouvées, des stratégies concrètes pour étudier ouvertures, tactique, finales et milieu de partie, et surtout un cadre complet pour construire votre propre plan d'entraînement et vous y tenir. Idéal pour tout joueur motivé qui veut structurer son travail et franchir un palier.

Par Davorin Kuljaševiet#263;, Davorin Kuljasevic
Chez Olibris

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Auteur

Davorin Kuljaševiet#263;, Davorin Kuljasevic

Editeur

Olibris

Genre

Echecs

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Comment étudier seul les échecs

Davorin Kuljaševiet#263;, Davorin Kuljasevic

Paru le 29/10/2026

Olibris

36,00 €

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Scannez le code barre 9782487637214
9782487637214
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