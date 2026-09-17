Comment étudier seul les échecs

Vous travaillez les échecs mais ne progressez plus ? Ce guide du GM Kuljasevic vous apprend à vous entraîner efficacement par vous-même. Quinze méthodes de travail éprouvées, des stratégies concrètes pour étudier ouvertures, tactique, finales et milieu de partie, et surtout un cadre complet pour construire votre propre plan d'entraînement et vous y tenir. Idéal pour tout joueur motivé qui veut structurer son travail et franchir un palier.