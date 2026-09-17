Un voyage ludique, visuel et passionnant à travers l'histoire du cinéma, de ses grandes inventions à ses secrets de fabrication. La magie du septième art pour les enfants à partir de 5 ans. Guidé par Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, le lecteur remonte le fil de l'histoire du cinéma depuis ses prémices : le kinétoscope d'Edison, le cinématographe des frères Lumière, puis les tout premiers films de fiction. Le documentaire mêle grande et petite histoire, légendes du muet, génies visionnaires comme Méliès, Griffith ou Eisenstein. Au fil des pages, l'ouvrage dévoile aussi les coulisses du langage cinématographique : profondeur de champ, mouvements de caméra, échelles de plans, raccords... jusqu'à la fabrication d'un film, du scénario au montage. Truffé de références, de clins d'oeil et de scènes cultes, Cinémagique offre une initiation simple et joyeuse à ce médium qui ne cesse de se réinventer.