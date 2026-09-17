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Cinémagique

Gema Sirvent, Ana Pez

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Un voyage ludique, visuel et passionnant à travers l'histoire du cinéma, de ses grandes inventions à ses secrets de fabrication. La magie du septième art pour les enfants à partir de 5 ans. Guidé par Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, le lecteur remonte le fil de l'histoire du cinéma depuis ses prémices : le kinétoscope d'Edison, le cinématographe des frères Lumière, puis les tout premiers films de fiction. Le documentaire mêle grande et petite histoire, légendes du muet, génies visionnaires comme Méliès, Griffith ou Eisenstein. Au fil des pages, l'ouvrage dévoile aussi les coulisses du langage cinématographique : profondeur de champ, mouvements de caméra, échelles de plans, raccords... jusqu'à la fabrication d'un film, du scénario au montage. Truffé de références, de clins d'oeil et de scènes cultes, Cinémagique offre une initiation simple et joyeuse à ce médium qui ne cesse de se réinventer.

Par Gema Sirvent, Ana Pez
Chez L'Agrume

|

Auteur

Gema Sirvent, Ana Pez

Editeur

L'Agrume

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Cinémagique

Gema Sirvent, Ana Pez trad. Chloé Marquaire

Paru le 17/09/2026

48 pages

L'Agrume

16,00 €

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Scannez le code barre 9782487071452
9782487071452
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