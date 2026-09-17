Parents négligents, un trauma invisible

L'amour et l'attention d'un parent sont les fondations sur lesquelles un enfant construit son identité. Que se passe-t-il lorsque ces piliers font défauts ? Même si aucune maltraitance physique n'a été constatée ? Que se passe-t-il pour l'enfant devenu adulte quand il ne peut se plaindre d'une violence évidente ou de rejet ? Quand ce sont l'indifférence, l'absence d'émotions, de chaleur et d'intérêt parentaux, ou bien l'instabilité ou l'immaturité émotionnelles, l'absence physique, le manque de soutien, qui ont prévalu ? Ces carences parentales répétés tout au long de l'enfance, quelle que soit leur origine ont un effet traumatique. Qui pèsera sur une vie d'adulte comme il a pesé sur la construction de l'enfant. Ce type de trauma est nommé trauma de négligence. En questionnant la façon dont la négligence parentale compromet l'attachement, ce livre met en lumière les effets insidieux de ce manque : troubles de l'estime de soi, difficultés à nouer des relations saines, peur de l'abandon ou quête incessante de validation, les cicatrices de l'enfance ne disparaissent pas avec le temps.