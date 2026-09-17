Meurtres & Préjugés Tome 2

Un somptueux réveillon dans un manoir époustouflant ? Check. Une terrible tempête ? Check. Un assassin qui manque cruellement d'esprit de Noël ? Check. Au coeur d'Abbeyfield, charmant village des Cotswolds, Besse mène enfin la vie douce qu'elle s'était juré d'embrasser : servir des cookies à la cannelle dans son salon de thé-librairie, le Jane's Cup of Tea, prodiguer des recommandations littéraires, faire d'audacieux choix de sapin de fin d'année, et profiter de ses fidèles amies hautes en couleur. Mais la saison de Noël lui réserve plus de surprises que de couches dans un mille-feuille. Conviée au réveillon du ténébreux lord William Pembroke, Besse se retrouve bientôt prisonnière d'un manoir coupé du monde par une tempête de neige. Les invités ? Bloqués. Les téléphones ? Disparus. Les pneus ? Lacérés. Le Wi-Fi ? RIP. Et quand un invité s'effondre en pleine réception, un parfum de meurtre se répand sur les lieux. Désormais coincée dans un véritable huis clos digne d'Agatha Christie, Besse n'a pas d'autre choix que d'enfiler son tablier d'enquêtrice. Avec ses alliées de toujours, des plateaux de biscuits en guise d'armes psychologiques, et un hôte aussi ronchon qu'énigmatique, elle devra déceler la vérité parmi les secrets, les rancoeurs et les faux-semblants. Car à Abbeyfield, derrière chaque tasse de thé peut se cacher un indice... et derrière chaque sourire, un suspect. Une enquête où l'on frissonne autant que l'on déguste - parfois au péril de sa vie.