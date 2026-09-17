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Le cancer

Philippe Westerlinck

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Découvrez comment le cancer se développe et sur quels facteurs vous pouvez agir. Ecrit par un radiothérapeute-oncologue qui accompagne chaque jour des patients atteints de cancer. Transforme des connaissances complexes sur le cancer en informations accessibles et directement applicables. Avec des tableaux de synthèse clairs et scientifiquement fondés pour évaluer votre propre profil de risque. "Pourquoi ai-je un cancer ? " C'est la question que le Dr Philippe Westerlinck a entendue d'innombrables fois au cours de sa carrière. Bien que le cancer soit l'une des principales causes de décès dans le monde, nos connaissances sur son origine sont souvent étonnamment limitées. Pour certaines personnes, le cancer est effectivement une question de malchance, mais ce n'est certainement pas le cas pour tout le monde. Dans de nombreux cas, les facteurs de risque peuvent être identifiés, compris et même influencés. Des estimations suggèrent que jusqu'à 90 % des cancers pourraient, en théorie, être évités. Bien sûr, pas toutes les formes, et jamais avec une certitude absolue, mais les bénéfices potentiels pour la santé sont immenses. Dans Le cancer, le Dr Westerlinck expose les principaux facteurs de risque de manière claire et accessible. De la prédisposition génétique à la prise de médicaments, en passant par le mode de vie, l'environnement et le milieu professionnel, ce livre offre des clés de compréhension essentielles pour permettre aux lecteurs de faire des choix plus conscients en étant mieux informés.

Par Philippe Westerlinck
Chez Racine Lannoo

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Auteur

Philippe Westerlinck

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Spécialités médicales

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Le cancer

Philippe Westerlinck

Paru le 01/10/2026

288 pages

Racine Lannoo

25,99 €

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