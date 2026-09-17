Ce que le bleu veut dire

Comment mettre des mots sur ce qu'on ressent quand on n'est même pas sûr d'avoir le droit de le ressentir ? Anna n'a aucune raison d'aller mal. Elle a de bonnes notes au lycée et une super grande soeur (qui fait tout mieux qu'elle, en tout cas c'est sa certitude). Elle a des amis, même s'ils ne sont pas vraiment là pour elle quand elle en a besoin. Elle aimerait bien les voir réagir, au moins une fois, lorsqu'on lui balance des propos racistes au lycée à cause de ses origines vietnamiennes. Mais ça va, enfin, ça irait s'il n'y avait pas Noam, Noam et les regrets, Noam avec qui elle a tout gâché, ou le souvenir de Benjamin, avec qui tout s'est si mal terminé... Benjamin qui tout à coup, sans prévenir, revient dans sa vie. Bon, Anna a peut-être quelques raisons d'aller mal. Mais elle n'est pas seule : aux côtés de son grand-père et de plusieurs mains bienveillantes qui se tendent vers elle, elle s'apprête à redécouvrir sa relation aux autres et à sa propre histoire. L'année qui s'annonce pour elle ne sera pas facile. Mais ce sera peut-être la première qui comptera vraiment. La première d'un bonheur qui sera plus beau que tous ceux qu'elle a pu envisager jusqu'ici, parce que ce sera un bonheur particulier : le sien.