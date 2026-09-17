Se soigner grâce aux signes et aux symboles

La " nouvelle homéopathie " est une méthode thérapeutique mise au point par le chercheur Erich Körbler à la fin des années 1980. Cette technique de soin utilise des signes et des symboles simples qui véhiculent des informations, fonctionnent comme le langage de l'inconscient et peuvent donc être utilisés efficacement comme impulsions de guérison. Dans ce guide, l'auteure présente cette méthode novatrice de façon claire et accessible. Vous y découvrirez différents symboles thérapeutiques et comment les utiliser. Pour le diagnostic et le choix des symboles, vous pouvez effectuer un test énergétique à l'aide d'une baguette de sourcier, dont vous trouverez des instructions détaillées dans le livre. D'autres méthodes de test, telles que le pendule ou les tests kinésiologiques, sont également proposées. Ainsi, vous apprendrez à soulager vos maux de tête, à agir contre les parasites ou à renforcer votre système immunitaire... Ce livre présente : - des connaissances pratiques et complètes sur les symboles de Körbler et d'autres symboles de guérison ; - une expertise acquise grâce à plus de vingt ans de pratique ; - de nombreux outils et instructions pour la pratique de la guérison par les symboles ; - des études de cas passionnantes.