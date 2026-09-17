Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Se soigner grâce aux signes et aux symboles

Roswitha Stark

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La " nouvelle homéopathie " est une méthode thérapeutique mise au point par le chercheur Erich Körbler à la fin des années 1980. Cette technique de soin utilise des signes et des symboles simples qui véhiculent des informations, fonctionnent comme le langage de l'inconscient et peuvent donc être utilisés efficacement comme impulsions de guérison. Dans ce guide, l'auteure présente cette méthode novatrice de façon claire et accessible. Vous y découvrirez différents symboles thérapeutiques et comment les utiliser. Pour le diagnostic et le choix des symboles, vous pouvez effectuer un test énergétique à l'aide d'une baguette de sourcier, dont vous trouverez des instructions détaillées dans le livre. D'autres méthodes de test, telles que le pendule ou les tests kinésiologiques, sont également proposées. Ainsi, vous apprendrez à soulager vos maux de tête, à agir contre les parasites ou à renforcer votre système immunitaire... Ce livre présente : - des connaissances pratiques et complètes sur les symboles de Körbler et d'autres symboles de guérison ; - une expertise acquise grâce à plus de vingt ans de pratique ; - de nombreux outils et instructions pour la pratique de la guérison par les symboles ; - des études de cas passionnantes.

Par Roswitha Stark
Chez Medicis Edition

|

Auteur

Roswitha Stark

Editeur

Medicis Edition

Genre

Homéopathie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Se soigner grâce aux signes et aux symboles par Roswitha Stark

Commenter ce livre

 

Se soigner grâce aux signes et aux symboles

Roswitha Stark

Paru le 17/09/2026

256 pages

Medicis Edition

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385000943
9782385000943
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.