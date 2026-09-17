Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Into the Light, Once Again Tome 2

Tica Tica, Yuya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alyssa, 14 ans, accusée à tort d'avoir tenté d'assassiner sa propre soeur, est exécutée. Alors que sa vie prend fin, elle se réveille soudain au sein de la famille d'un empire rival ! Alyssa, la quatrième princesse d'Edenbell, est accusée à tort d'avoir tenté de tuer sa petite soeur. Condamnée froidement à mort par sa famille, elle se réincarne comme princesse de l'empire rival, Elmir. Ecoeurée par la trahison de ses proches, elle jure de ne plus jamais aimer. Mais l'empire d'Elmir est bien différent du sien... Parviendra-t-elle à retrouver foi en l'humanité et à découvrir les terribles secrets qui entourent son exécution ?

Par Tica Tica, Yuya
Chez Kbooks

|

Auteur

Tica Tica, Yuya

Editeur

Kbooks

Genre

Manhwa

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Into the Light, Once Again Tome 2 par Tica Tica, Yuya

Commenter ce livre

 

Into the Light, Once Again Tome 2

Tica Tica, Yuya

Paru le 24/09/2026

256 pages

Kbooks

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382883754
9782382883754
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.