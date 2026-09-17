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#Imaginaire

Pour toujours pouvoir danser

Lorelei Lenn

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Dans un futur où les pandémies s'enchaînent et où des virus mortels se transmettent de peau à peau, Merle s'isole depuis plus de cinquante ans pour se protéger de la mort. La nostalgie la pousse cependant à se rendre en tant que collecteuse de contes, de chansons et de danses dans des "communautés restreintes" , des groupes qui vivent ensemble grâce à diverses mesures de protection. Elle espère, en analysant les traditions de ces communautés, retrouver la trace d'une musicienne de son passé. Une amie... Une novella de science fiction bouleversante et poétique.

Par Lorelei Lenn
Chez ActuSF

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Auteur

Lorelei Lenn

Editeur

ActuSF

Genre

Science-fiction

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Pour toujours pouvoir danser

Lorelei Lenn

Paru le 17/09/2026

120 pages

ActuSF

11,90 €

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Scannez le code barre 9782376867548
9782376867548
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