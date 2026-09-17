Mastodonte

Un safari sanglant sur l'île la plus éloignée de toute civilisation. 2030, Ile de la Possession, Terres Australes et Antarctiques Françaises. Nathan n'a jamais voulu vivre ailleurs que sur ce confetti de roche battu par les vents, aux confins de l'océan Indien, où la nature règne sans partage. Il y travaille depuis des années en collaboration avec des scientifiques jusqu'au jour où, en pleine crise financière, l'Etat vend la plus grande réserve naturelle de France. Désormais exploitée par une compagnie de tourisme de luxe, l'île devient le théâtre d'un safari cynique. Pour Nathan, c'est la seule chance de retrouver son paradis perdu, quitte à trahir toutes ses convictions : sur place, il devra guider des milliardaires en mal de sensations fortes qui spéculent sur l'extinction des espèces. Chacun veut repartir avec le plus précieux des trophées : le dernier des mastodontes. Mais sur cette terre féroce, les proies ne sont pas sans défense.