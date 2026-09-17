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Erreurs de pilotage

Jean-Pierre Otelli

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Le facteur humain reste le maillon faible de la se curite ae rienne. Manque de formation... Autosatisfaction dangereuse... Ne gligences routinie res... Et malheureusement, encore l'alcool ! - RE PUBLIQUE DE MOCRATIQUE DU CONGO... Inconscient du danger, un pilote des Nations Unies veut absolument traverser un "microburst" . C'est pourtant un phe nome ne me te orologique terriblement dangereux. Son avion est plaque au sol ! - RUSSIE... Du fait des sanctions occidentales, il n'y a plus de pie ces de tache es pour entretenir les avions. Le commandant de bord ne connai t pas les caracte ristiques de l'Airbus A320 qu'il pilote. Il tombe en panne de carburant au-dessus de la Sibe rie. Son copilote re ussit un atterrissage parfait dans la nature (photo de couverture). - CAMBODGE... Le pilote d'un Tupolev tente obstine ment d'atterrir en passant au ras des toits de la capitale Phnom Penh. Il accroche des obstacles et s'e crase en fl ammes dans l'agglome ration. - FRANCE... Le commandant de bord ne se rend pas compte qu'il est en train de s'e carter de la trajectoire correcte pour atterrir sur l'ae roport de Brest. Persuade qu'il va atteindre la piste, il termine dans un champ. - JAPON... Le commandant est totalement ivre. Il peine a tenir debout. Les membres de son e quipage doivent le soutenir pour l'aider a rejoindre le cockpit. Il tente pourtant de de coller avec le DC-8 dont il a la responsabilite .

Par Jean-Pierre Otelli
Chez Editions Jean-Pierre Otelli

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Auteur

Jean-Pierre Otelli

Editeur

Editions Jean-Pierre Otelli

Genre

Aviation

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Erreurs de pilotage

Jean-Pierre Otelli

Paru le 17/09/2026

150 pages

Editions Jean-Pierre Otelli

29,90 €

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