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#Roman francophone

Moi, le glorieux

Mathieu Belezi

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Par l'auteur d' Attaquer la terre et le soleil , Prix du Livre Inter et Prix du Monde (90. 000 lecteurs). Un des titres de la suite algérienne. L'Algérie française s'effondre, les fellaghas ont pris les armes et la révolte fait rage : les colons quittent le pays par bateaux entiers. Mais Albert Vandel, le plus riche d'entre eux, refuse l'evidence et décide de rester. Habite par sa folie, fabuleusement vieux et toujours terrifiant, il défie l'apocalypse qui s'annonce. Barricade dans sa forteresse, entoure de ses derniers fidèles, il decide, coute que coute, d'honorer jusqu'au bout sa légende. Roman de la folie coloniale et de la démesure occidentale, a la fois farce et tragédie, Moi, le Glorieux se présente comme l'un des écrits majeurs de l'auteur révéle par Attaquer la terre et le soleil (Le Tripode, Prix Inter 2023). Cette sarabande du chaos, écrite dans une langue extraordinaire, affirme la place unique qu'occupe Mathieu Belezi dans la litterature française.

Par Mathieu Belezi
Chez Le Tripode Editions

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Auteur

Mathieu Belezi

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

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Moi, le glorieux

Mathieu Belezi

Paru le 17/09/2026

336 pages

Le Tripode Editions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782370555175
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