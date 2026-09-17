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A poils et à plumes

Valéry Drouet, Pierre-Louis Viel

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La cuisine de tous les gibiers en un seul volume. Des recettes d'ici et d'ailleurs, simples et gouteuses. 3ème édition, le best-seller de la cuisine du gibier Avec plus de 70 recettes de gibier et leurs accompagnements, les auteurs nous proposent de découvrir de nouveaux plaisirs gourmands faits de recettes simples "Parmentier de sanglier au genièvre" , inventives "Caille tandoori, riz grillé à la mangue et aux amandes" , goûteuses "Daube de marcassin à l'orientale (orange, coriandre, cumin, piment...)" , ou encore bistronomiques "Filet de cerf poivré, lie de vin au céleri et chanterelles" . De nombreuses photos racontent la chasse, la convivialité ou les paysages traversés : un voyage au milieu des bois. Ce "retour de chasse" nous entraîne en cuisine pour y concocter un gibier plein de saveurs, d'ici ou d'ailleurs... un véritable régal des yeux et du palais ! 3ème édition de ce livre qui est devenu un indispensable de la bibliothèque du culinaire des amateurs de viande de gibier

Par Valéry Drouet, Pierre-Louis Viel
Chez Editions du Gerfaut

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Auteur

Valéry Drouet, Pierre-Louis Viel

Editeur

Editions du Gerfaut

Genre

Viande, volaille, gibier

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A poils et à plumes

Valéry Drouet, Pierre-Louis Viel

Paru le 17/09/2026

192 pages

Editions du Gerfaut

24,95 €

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