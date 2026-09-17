Une nouvelle livraison de notre annuel en économie. Chaque année, l'IFE-OFCE propose dans la collection " Repères " un bilan accessible et rigoureux de l'économie française. L'édition 2027 présente l'état de la conjoncture, les principales tendances et les grands enjeux contemporains. Elle analyse une économie entrée dans une nouvelle phase. Après la succession des crises financière, sanitaire, énergétique et géopolitique, la France doit désormais arbitrer entre des objectifs difficiles à concilier : retrouver une croissance plus dynamique, financer la transition écologique, répondre au vieillissement démographique, renforcer la défense et la souveraineté industrielle, tout en rétablissant des finances publiques durablement fragilisées. Cet ouvrage dresse d'abord un état des lieux complet de la conjoncture française. Il analyse les évolutions de la croissance, de l'inflation, de l'emploi, du pouvoir d'achat, du commerce extérieur et des finances publiques. Il revient ensuite sur cinq débats au coeur de l'actualité économique : les conséquences d'un blocage du détroit d'Ormuz, les limites du système d'apprentissage, la progression de la pauvreté monétaire, la taxation des plus hauts patrimoines et les conditions d'un redressement durable des finances publiques. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction d'Eric Heyer.