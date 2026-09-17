Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'économie française

OFCE, (observatoire français des con Ofce

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nouvelle livraison de notre annuel en économie. Chaque année, l'IFE-OFCE propose dans la collection " Repères " un bilan accessible et rigoureux de l'économie française. L'édition 2027 présente l'état de la conjoncture, les principales tendances et les grands enjeux contemporains. Elle analyse une économie entrée dans une nouvelle phase. Après la succession des crises financière, sanitaire, énergétique et géopolitique, la France doit désormais arbitrer entre des objectifs difficiles à concilier : retrouver une croissance plus dynamique, financer la transition écologique, répondre au vieillissement démographique, renforcer la défense et la souveraineté industrielle, tout en rétablissant des finances publiques durablement fragilisées. Cet ouvrage dresse d'abord un état des lieux complet de la conjoncture française. Il analyse les évolutions de la croissance, de l'inflation, de l'emploi, du pouvoir d'achat, du commerce extérieur et des finances publiques. Il revient ensuite sur cinq débats au coeur de l'actualité économique : les conséquences d'un blocage du détroit d'Ormuz, les limites du système d'apprentissage, la progression de la pauvreté monétaire, la taxation des plus hauts patrimoines et les conditions d'un redressement durable des finances publiques. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction d'Eric Heyer.

Par OFCE, (observatoire français des con Ofce
Chez La Découverte

|

Auteur

OFCE, (observatoire français des con Ofce

Editeur

La Découverte

Genre

Economie française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'économie française par OFCE, (observatoire français des con Ofce

Commenter ce livre

 

L'économie française

OFCE, (observatoire français des con Ofce

Paru le 17/09/2026

128 pages

La Découverte

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782348094651
9782348094651
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.