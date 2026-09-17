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Veux-tu que je tue pour toi ? Tome 4

Sousou Sakakibara, Yukiaki Kurando

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Pour la plupart d'entre nous, avoir des amis est une chose positive, mais que se passe-t-il lorsque l'amitié vire à l'obsession ? Pour Yûma, lycéen qui subit le harcèlement de Nishino et sa bande depuis le collège, son rêve de devenir animateur radio est sa seule échappatoire. Mais lorsque Ameli, son nouvel ami, fait irruption dans sa vie et déclare être prêt à tout pour le protéger... l'espoir renaît pour le jeune homme. Pourtant, cette amitié pourrait bien le conduire vers des jours beaucoup plus sombres...

Par Sousou Sakakibara, Yukiaki Kurando
Chez Soleil Productions

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Auteur

Sousou Sakakibara, Yukiaki Kurando

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Veux-tu que je tue pour toi ? Tome 4

Sousou Sakakibara, Yukiaki Kurando

Paru le 17/09/2026

176 pages

Soleil Productions

8,50 €

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