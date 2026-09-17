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#Roman francophone

Les Renaissances

Agnès Martin-Lugand

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Il est des regards qui abîment, d'autres qui réparent... A la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, un homme et une femme font connaissance. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration qui voit sa vie lui échapper. Lino, un artisan passionné d'histoire de l'art, rongé par son passé et sa quête d'absolu. Enclin aux confidences, il se livre à elle avant de disparaître dans la nuit. Fascinée par son histoire, elle se lance sur ses traces avec le projet fou de faire de lui le héros de son prochain roman.

Par Agnès Martin-Lugand
Chez Pocket

|

Auteur

Agnès Martin-Lugand

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Les Renaissances

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

496 pages

Pocket

9,90 €

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Scannez le code barre 9782266355490
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