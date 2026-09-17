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Des hommes sans sépulture

Denis Lépée

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Une enquête criminelle en Bretagne : une terre de légendes hantée par le crime et la corruption. Si la chapelle Kermaria, célèbre pour sa fresque de squelettes dansant, donne lieu à de nombreuses légendes, le corps retrouvé poignardé derrière un pilier, lui, est bien réel. L'enquête revient à Alex Dumas, commandant de la PJ. Elle s'annonce explosive : non seulement le mort est le chef de la sécurité du plus gros employeur du secteur, mais en plus il est connu pour ses sympathies envers les régionalistes bretons... Alex adore la Bretagne, mais six ans après son arrivée en famille à Saint-Brieuc, il ne connaît pas encore tous les fils qui entremêlent ici passé et présent. Et il en a bien conscience : Tous ceux qui clament vouloir l'aider veulent surtout le manipuler...

Par Denis Lépée
Chez Pocket

|

Auteur

Denis Lépée

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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Des hommes sans sépulture

Denis Lépée

Paru le 17/09/2026

320 pages

Pocket

9,90 €

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