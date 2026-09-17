Habemus piratam

Un curé de campagne plongé dans les affres du dark web , un bijou d'humour noir Francis mène une vie bien calme. Il faut dire qu'il est curé dans la vallée de Chantebrie et que ses paroissiens ont peu de péchés palpitants à lui confesser. Jusqu'au jour où un homme débarque dans son église pour s'accuser d'avoir enfreint chacun des dix commandements. Plaisir inattendu : l'homme est un hacker de génie et ses crimes sont pour le prêtre l'occasion de découvrir avec délice un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence : le monde des pirates informatiques, de la cybersécurité et du dark web . Francis met alors le doigt dans un engrenage numérique qui va l'entraîner beaucoup plus loin que prévu.