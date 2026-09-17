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#Roman francophone

Habemus piratam

Pierre Raufast

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Un curé de campagne plongé dans les affres du dark web , un bijou d'humour noir Francis mène une vie bien calme. Il faut dire qu'il est curé dans la vallée de Chantebrie et que ses paroissiens ont peu de péchés palpitants à lui confesser. Jusqu'au jour où un homme débarque dans son église pour s'accuser d'avoir enfreint chacun des dix commandements. Plaisir inattendu : l'homme est un hacker de génie et ses crimes sont pour le prêtre l'occasion de découvrir avec délice un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence : le monde des pirates informatiques, de la cybersécurité et du dark web . Francis met alors le doigt dans un engrenage numérique qui va l'entraîner beaucoup plus loin que prévu.

Par Pierre Raufast
Chez Pocket

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Auteur

Pierre Raufast

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Habemus piratam

Pierre Raufast

Paru le 17/09/2026

240 pages

Pocket

8,40 €

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