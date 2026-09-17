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Le meurtre du joueur d'échecs

Sarah Finger, Sarah Finger

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1995. Un ancien champion d'échecs criblé de dettes est drogué et battu à mort. Trois procès. Vingt ans d'affaire. FAITS DIVERS - TRUE CRIME 22 août 1995. Le cadavre d'un homme sans papiers est retrouvé dans une rivière de l'Essonne, enroulé dans une alèse de matelas ensanglantée. Deux jours plus tard, les enquêteurs découvrent son identité : il s'agit de Gilles Andruet, ancien champion d'échecs, fils de Jean-Claude Andruet, lui-même célèbre champion automobile. Si les relations entre père et fils étaient houleuses, Jean-Claude Andruet est malgré tout déterminé à faire payer les coupables, quoi qu'il en coûte. L'ancien prodige des échecs n'était cependant pas tout blanc : accro aux jeux de casino, criblé de dettes, son chemin a croisé celui de la famille Liany, qui lui a promis de l'aide... et semble avoir causé sa perte. Mais chaque acteur de l'affaire reporte la faute sur un autre, les procès se succèdent et les mensonges s'accumulent, tandis que Jean-Claude Andruet perd patience. Entre magouilles familiales, corruption et fuite à l'étranger, l'affaire s'étire sur plus de vingt ans et a défrayé la chronique française. Qui a tué le " Mozart des échecs " ?

Par Sarah Finger, Sarah Finger
Chez 10/18

|

Auteur

Sarah Finger, Sarah Finger

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

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Le meurtre du joueur d'échecs

Sarah Finger, Sarah Finger

Paru le 17/09/2026

192 pages

10/18

8,30 €

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