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1967, l'âge d'or de la pop

Frédéric Granier

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Une histoire de la pop et du rock racontée à travers son année la plus emblématique. 25 avril 1967. Tandis que dans les studios EMI de Londres, les Beatles apportent la touche finale à leur album S gt. Pepper's Lonely Hearts Club Band , Leonard Bernstein est le maître de cérémonie de l'émission " Inside Pop " sur la chaîne NBC. En moins d'une heure, le directeur de l'orchestre philharmonique de New York présente aux téléspectateurs américains une nouvelle génération de musiciens. Et quelle génération ! Assis au piano, Bernstein dresse doctement un parallèle entre les chansons les plus ambitieuses des Beatles et les oeuvres de Schumann ou Bach, il vante l'ambition des paroles de Bob Dylan, s'extasie devant la richesse des arrangements des Rolling Stones... Les Beach Boys, les Byrds, les Monkees, Frank Zappa... Des tubes les plus commerciaux aux expérimentations avant-gardistes, tout le spectre de la pop est balayé par ce programme qui, pour la première fois, la considère non comme une création adolescente et superficielle, mais comme un art à part entière, digne d'attention et de reconnaissance. Tout les reste de l'année sera à l'avenant, voyant l'émergence d'artistes d'exception et d'albums d'anthologie sans oublier l'organisation de concerts et de festival-monstres comme celui de Monterey. En racontant avec maestria cette année sans pareille, qui a révolutionné la musique et la société, Frédéric Granier nous fait voyager avec bonheur des studios aux répétitions, des disputes homériques déchirant couples et groupes à la fabrique des tubes et des chefs d'oeuvre (il y en eut tant). Un voyage étincelant au coeur d'une révolution musicale qui continue d'essaimer.

Par Frédéric Granier
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Frédéric Granier

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Histoire de la musique

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1967, l'âge d'or de la pop

Frédéric Granier

Paru le 17/09/2026

368 pages

Librairie Académique Perrin

23,00 €

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