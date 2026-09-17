Philippe Pujol revient après le succès de Cramés. Les enfants du Monstre (Julliard, 2024) avec une enquête puissante et inédite sur le sabotage de nos sociétés et de nos esprits. Un cri d'alerte salutaire. " Ce sabotage est invisible. Il n'est pas nommé parce qu'il est partout, parce qu'il a réussi le tour de force de passer pour le cours normal des choses, pour le progrès, pour la modernité, pour l'inéluctable, dont les architectes, ces innovateurs, ces disrupteurs, ces visionnaires ne sont, si on les regarde avec la lumière crue de l'analyse, que des saboteurs en costumes d'avenir. Aujourd'hui, les saboteurs délaissent les ponts et les usines pour s'attaquer directement, avec méthode, avec patience, avec les ressources considérables que procure la possession des infrastructures de l'économie d'attention, à la complexité elle-même. A notre capacité à tolérer le réel dans sa résistance et sa nuance. Notre capacité à distinguer une cause d'un effet, une peur d'un fait. Notre capacité, au fond, à penser ; ce luxe anachronique que le marché de l'information en temps réel a rendu aussi peu rentable qu'une calèche sur une autoroute. Il faut partir d'un constat qui paraît simple mais dont les implications sont vertigineuses : le monde est devenu trop complexe pour être gouverné par les méthodes dont disposent ceux qui prétendent le gouverner. Un monde complexe est un monde ingouvernable par l'autoritaire. Un monde complexe est un monde dangereux pour la rente, pour la domination, pour ceux qui ne survivent que dans la simplification, dans le binaire, dans l'ennemi désigné, dans la peur recuite. Alors ils le cassent. "