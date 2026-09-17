Meurtre en fanfare

La lecture cosy de la rentrée : du thé, des ragots, un cadavre à Hyde Park... et le retour d'une enquêtrice qu'on adore détester. Pas un cadavre à l'horizon ! En ce début de printemps 1921, Hortense Lechat s'ennuie ferme. Londres est étrangement calme, c'est tout de même fâcheux quand on dirige une agence de détectives. Heureusement, une terrible nouvelle ébranle bientôt l'Angleterre. L'illustre détective belge Hector Perrault a été assassiné d'un coup de poignard en plein Hyde Park ! Pour Scotland Yard, la situation est délicate : Hector Perrault enquêtait sur un mystérieux maître chanteur qui menaçait le compositeur préféré de la famille royale. Mais quel assassin sera assez retors pour résister à la détective française la plus énergique et la plus mal embouchée de Grande-Bretagne ? Recensions Instagram et blogueuses : posetoietvalire (16, 9K) : "un bon moment de lecture" "un sacré personnage, haut en couleur qui m'a bien fait rire". "c'est drôle, c'est caustique, c'est rempli de péripéties, avec une héroïne atypique". laurasreading (10, 3K followers) : "Vraiment c'est un très chouette roman que je vous conseille sans hésiter". "Un roman très très chouette qui se dévore". "J'ai adoré le personnage principal d'Hortense, qui est très piquante, très cynique. Elle a des répliques absolument hilarantes. J'adore ses rapports avec les autres personnages ". ceciliacherryblossom (9K followers) : "Ce premier tome d'une nouvelle série de cosy mystery est une vraie réussite et je suis totalement sous le charme de cette enquêtrice extravagante qui m'a fait beaucoup rire ! " cecilia_thrillerbooks (7k) : "j'ai beaucoup aimé le premier tome et j'ai hâte de continuer à lire les aventures de cette femme aussi incroyable qu'irritante" "c'est drôle, frais, mystérieux". sevetseslectures (6, 4K) : "humour raffiné" "esprit vif", "l'enquête est originale et bien ficelée" "les dialogues sont un vrai délice" "une série à l'univers unique" "une lecture savoureuse et intelligente" kamiyu_part_en_livre (5K followers) : " Huis clos à l'anglaise, humour grinçant, dialogues savoureux, et un whodunit à l'ancienne comme on les aime : ce petit roman à l'esprit délicieusement parodique coche toutes les cases du cosy mystery ".