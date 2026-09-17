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#Roman francophone

L'amour la poésie

Paul Eluard

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"La terre est bleue comme une orange Jamais une erreur les mots ne mentent pas Ils ne vous donnent plus à chanter Au tour des baisers de s'entendre Les fous et les amours Elle sa bouche d'alliance Tous les secrets tous les sourires Et quels vêtements d'indulgence A la croire toute nue". Dans ce recueil constitué en 1929, la ferveur amoureuse alterne avec la révolte contre les forces d'oppression et la réaffirmation de la puissance créatrice du langage. Un "livre sans fin" où la nuit est illuminée par l'onirisme incandescent du surréalisme.

Par Paul Eluard
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Paul Eluard

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

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L'amour la poésie

Paul Eluard

Paru le 17/09/2026

128 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073166715
9782073166715
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