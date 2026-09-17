Ma vie avec Simone de Beauvoir

En 2024, à la suite de la disparition de Léo Scheer et de la fermeture de la maison d'édition qui portait son nom, j'étais effondrée. Après vingt-cinq années consacrées à cette activité littéraire qui avait été le centre de ma vie, il me semblait avoir tout perdu. J'avais besoin d'une aide pour retrouver le désir et ne pas tout arrêter. A. D. Angie David est en deuil lorsqu'elle aperçoit, sur les rayonnages de sa bibliothèque, plusieurs livres de Simone de Beauvoir. Elle saisit les Mémoires d'une jeune fille rangée, et c'est comme un coup de foudre. Elle entreprend fiévreusement la relecture de tous les volumes en sa possession. La puissance des récits, la singularité d'une vie libre, une personnalité qui a valeur de modèle. Et la voici de retour de plain-pied dans la vie. C'est à une immersion dans la production autobiographique de Simone de Beauvoir qu'Angie David nous invite. Elle célèbre l'oeuvre littéraire en montrant combien celle-ci éclaire, avec la même puissance qu'hier, nos existences d'aujourd'hui. Et en profite pour tordre le cou aux idées toutes faites sur la vie de Simone de Beauvoir, ses relations avec les hommes comme avec les femmes, son regard sur le monde.