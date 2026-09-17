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#Roman francophone

Briller

Laurence Cossé

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"Les bijoux disparaissent dans les naufrages, les révolutions, les fric-frac, les faillites. Ils ont été si bien cachés qu'on ne les retrouve jamais. Ils sont vendus l'un après l'autre par tous les fugitifs de l'histoire". En février 1914, le prince Félix Youssoupoff offre à sa jeune épouse, Irina Romanova, nièce du tsar Nicolas II, un diadème d'une étonnante modernité, le Triple Soleil. Un joyau que le couple, contraint à l'exil en 1919, dissimule dans un recoin de son palais moscovite. Mais le trésor est découvert et démantelé par les bolcheviks quelques années plus tard... Tel est le sort commun aux bijoux les plus précieux : véritables attributs du pouvoir, bien souvent ils sont engloutis dans les tourmentes de l'histoire.

Par Laurence Cossé
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Laurence Cossé

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Briller

Laurence Cossé

Paru le 17/09/2026

416 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073142719
9782073142719
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