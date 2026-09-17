"Les bijoux disparaissent dans les naufrages, les révolutions, les fric-frac, les faillites. Ils ont été si bien cachés qu'on ne les retrouve jamais. Ils sont vendus l'un après l'autre par tous les fugitifs de l'histoire". En février 1914, le prince Félix Youssoupoff offre à sa jeune épouse, Irina Romanova, nièce du tsar Nicolas II, un diadème d'une étonnante modernité, le Triple Soleil. Un joyau que le couple, contraint à l'exil en 1919, dissimule dans un recoin de son palais moscovite. Mais le trésor est découvert et démantelé par les bolcheviks quelques années plus tard... Tel est le sort commun aux bijoux les plus précieux : véritables attributs du pouvoir, bien souvent ils sont engloutis dans les tourmentes de l'histoire.