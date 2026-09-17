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#Essais

Histoire de la sexualité

Michel Foucault

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Les Aveux de la chair, quatrième et dernier volume d'une Histoire de la sexualité, est en réalité le premier auquel Michel Foucault s'était attelé après La Volonté de savoir. Il y traite des règles et des doctrines que les Pères de l'Eglise ont élaborées entre le II ? et le IV ? siècle au sujet de la chair et du désir (libido) : sacrements du baptême et de la pénitence, examens de conscience, virginité et mariage... Au cours de son travail, Michel Foucault s'était persuadé que l'essentiel de ces règles et doctrines était un héritage remanié des disciplines de soi élaborées par les philosophes grecs et latins de l'Antiquité classique et tardive. C'est à leur analyse qu'il s'est appliqué, pour aboutir en 1984 à la publication simultanée de L'Usage des plaisirs et du Souci de soi. Publié à titre posthume, ce livre-ci est donc un premier jet auquel Foucault comptait se remettre au moment de sa mort. La réunion des volumes de Dits et écrits (1954-1988), publiés en 1994, puis celle des cours au Collège de France en ont retardé l'édition et la mise au point. Tel quel, désormais, il constitue un état très élaboré de la pensée de Foucault, et peut-être le coeur même de l'entreprise : la partie à laquelle il attachait assez d'importance pour se lancer dans l'aventure.

Par Michel Foucault
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Michel Foucault

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Foucault

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Histoire de la sexualité

Michel Foucault

Paru le 17/09/2026

480 pages

Editions Gallimard

16,00 €

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Scannez le code barre 9782073138651
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