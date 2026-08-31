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Entraînements à l'épreuve E2 Analyse et résolution de situations professionnelles 1re & Tle Bac Pro MCV

Jérôme Borgne, Marie-Laure Bois

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La nouvelle édition 2026 de cet ouvrage d'entraînements conformes à la dernière réforme s'adresse aux élèves en Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A. La première partie se compose de missions d'entraînement correspondant aux exigences du référentiel et comportant : - une mise en situation ; - un document professionnel qui présente les tâches à réaliser pour mener la mission ; - des documents à analyser ; - des annexes à compléter. La deuxième partie propose 2 sujets officiels des sessions de juin 2025 et juin 2026. - Des missions pour s'entraîner progressivement à traiter l'épreuve E2. L'élève apprend à mener sa propre réflexion pour réaliser les tâches demandées. - Pour se situer dans les compétences attendues : les métacompétences et compétences traitées dans la mission sont listées. - Des QR Codes renvoient à des tutoriels au format vidéo Powtoon pour aider l'élève à réaliser un travail en autonomie. - Une grille d'évaluation modulable est proposée en fin d'ouvrage pour faciliter l'évaluation des missions.

Par Jérôme Borgne, Marie-Laure Bois
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Jérôme Borgne, Marie-Laure Bois

Editeur

Fontaine Picard

Genre

Vente (Bac pro)

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Entraînements à l'épreuve E2 Analyse et résolution de situations professionnelles 1re & Tle Bac Pro MCV

Jérôme Borgne, Marie-Laure Bois

Paru le 14/08/2026

156 pages

Fontaine Picard

17,90 €

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Scannez le code barre 9782744654145
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