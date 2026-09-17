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Iran, quand la terre tremble

Michel Foucault

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A l'automne 1978, Michel Foucault se rend en Iran pour réaliser un "reportage d'idées" sur le soulèvement contre le régime du shah. Dix articles sont publiés par le Corriere della Sera, dans lesquels il tente de comprendre la révolte, sa forme singulière et ses aspirations. Un exercice à la croisée de la philosophie et du journalisme, "où l'analyse de ce que l'on pense [est] liée à celle de ce qui advient". A l'époque, un seul de ces articles est aussi publié en français, dans Le Nouvel Observateur. Il est à l'origine d'une polémique qui a traversé les années : Michel Foucault, en Iran, aurait été séduit par l'élan révolutionnaire au point d'être aveugle à son potentiel autoritaire, bientôt manifesté par la République islamique de l'ayatollah Khomeyni. Pourtant, le reportage ne relève ni d'un soutien à un régime qui n'existe pas encore, ni d'une fascination pour l'islam politique, dont Foucault perçoit les ambiguïtés et les dangers. Il est le témoignage d'un des rares intellectuels français à s'être rendus sur place pour comprendre au nom de quoi les Iraniens et les Iraniennes ont pu risquer leur vie dans une révolte fédérant des classes sociales et des mouvements politiques et religieux si différents. Le présent ouvrage réunit pour la première fois l'ensemble des articles du reportage, les critiques parues dans la presse de l'époque, ainsi que les réponses et réflexions de Foucault à ce propos. On y trouve aussi une sélection d'archives inédites - notes prises sur le vif et premières ébauches d'une pensée, toujours actuelle, de "l'événement Iran".

Par Michel Foucault
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Michel Foucault

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Iran

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Retrouver tous les articles sur Iran, quand la terre tremble par Michel Foucault

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Iran, quand la terre tremble

Michel Foucault

Paru le 17/09/2026

391 pages

Editions Gallimard

24,50 €

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Scannez le code barre 9782073110787
9782073110787
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