Comment préparer l'avenir du pays sans regarder en face celui de sa jeunesse ? Emploi, financement du modèle social, avenir des retraites, compétitivité, cohésion entre les générations, risque d'extrémisation des positions, tous ces enjeux partagent un même dénominateur commun : la jeunesse, son avenir professionnel, la place que nous voulons collectivement lui donner. Cette conviction, c'est celle qui guide Patrick Martin, Président du MEDEF, mais également chef d'une entreprise familiale de l'Ain qui emploie des milliers de salariés, et forme chaque année de nombreux jeunes. Ces jeunes, ils les rencontrent chaque semaine, lors de ses déplacements à la rencontre des 240. 000 entreprises adhérentes du MEDEF, partout en France mais aussi dans sa propre entreprise. Des jeunes qui pour l'immense majorité ont envie de faire, et de bien faire, de se projeter dans l'entreprise, de contribuer à des projets épanouissants, gages de sens, d'avenir. Mais des jeunes qui chaque jour se cassent le nez devant la porte du premier emploi, faute de disposer des expériences, des codes, des formations nécessaires. Des jeunes empêchés par des freins que personne ne semble disposer à lever. Sofiane, dix-neuf ans, sorti du lycée sans diplôme, dans un fichier depuis cinq mois sans que personne ne l'ait appelé. Nadia, en CDI mais incapable de louer un studio sans la caution de ses parents. Clara, master en poche, découvrant trop tard l'écart entre la promesse du diplôme et ce qu'il ouvre réellement. Le livre part de ces vies-là, de leurs impasses concrètes, et du silence insoutenable, du politique à l'opinion publique qui plane sur cette réalité. Un silence scandaleux que Patrick Martin entend bien briser. Génération empêchée, c'est autant un livre pour et sur la jeunesse, qu'un livre sur la France. Un pays qui doute de ceux qui débutent dans la vie, et qui doit réapprendre à leur faire confiance. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là que notre avenir collectif s'écrit.