Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Génération empêchée

Patrick Martin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment préparer l'avenir du pays sans regarder en face celui de sa jeunesse ? Emploi, financement du modèle social, avenir des retraites, compétitivité, cohésion entre les générations, risque d'extrémisation des positions, tous ces enjeux partagent un même dénominateur commun : la jeunesse, son avenir professionnel, la place que nous voulons collectivement lui donner. Cette conviction, c'est celle qui guide Patrick Martin, Président du MEDEF, mais également chef d'une entreprise familiale de l'Ain qui emploie des milliers de salariés, et forme chaque année de nombreux jeunes. Ces jeunes, ils les rencontrent chaque semaine, lors de ses déplacements à la rencontre des 240. 000 entreprises adhérentes du MEDEF, partout en France mais aussi dans sa propre entreprise. Des jeunes qui pour l'immense majorité ont envie de faire, et de bien faire, de se projeter dans l'entreprise, de contribuer à des projets épanouissants, gages de sens, d'avenir. Mais des jeunes qui chaque jour se cassent le nez devant la porte du premier emploi, faute de disposer des expériences, des codes, des formations nécessaires. Des jeunes empêchés par des freins que personne ne semble disposer à lever. Sofiane, dix-neuf ans, sorti du lycée sans diplôme, dans un fichier depuis cinq mois sans que personne ne l'ait appelé. Nadia, en CDI mais incapable de louer un studio sans la caution de ses parents. Clara, master en poche, découvrant trop tard l'écart entre la promesse du diplôme et ce qu'il ouvre réellement. Le livre part de ces vies-là, de leurs impasses concrètes, et du silence insoutenable, du politique à l'opinion publique qui plane sur cette réalité. Un silence scandaleux que Patrick Martin entend bien briser. Génération empêchée, c'est autant un livre pour et sur la jeunesse, qu'un livre sur la France. Un pays qui doute de ceux qui débutent dans la vie, et qui doit réapprendre à leur faire confiance. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là que notre avenir collectif s'écrit.

Par Patrick Martin
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Patrick Martin

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Génération empêchée par Patrick Martin

Commenter ce livre

 

Génération empêchée

Patrick Martin

Paru le 17/09/2026

Editions de l'Observatoire

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070210758
9791070210758
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.