Théodore Berle a trente-deux ans et un métier que personne n'envie. Agent Qualité Sémantique Niveau 2 chez Atlas, le service public entièrement numérique conçu pour simplifier la vie des Français, de leur naissance à leur mort. Quatre cents dossiers par jour, deux boutons. Il passe ses journées à approuver les décisions de la machine. C'est la garantie humaine. Le 15 février 2032, à 23 h 34, Théodore se présente aux urgences avec trente-neuf de fièvre. Un homonyme, une date de naissance trop proche, un dossier rattaché par défaut. Quelqu'un valide. Peut-être sans lire. A sa sortie, ses applications ne répondent plus, sa carte bancaire est refusée, sa brosse à dents déconnectée. Il perd son travail. Pas de guichet, pas de recours, pas d'interlocuteur. Théodore doit prouver qu'il existe et trouver quelqu'un pour le valider. Premier roman du médecin et spécialiste de l'IA Jean-Emmanuel Bibault, La Garantie humaine est une fable aussi caustique que glaçante sur nos vies dématérialisées. Jean-Emmanuel Bibault a publié aux Equateurs deux essais, 2041 : L'Odyssée de la médecine (2023) et Cancer Confidential (2025).