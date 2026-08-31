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Sujets d'entraînements et d'examen Bac Pro OTM

Nadège Thomas, Loïka Maillot

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Cette nouvelle édition propose 2 sujets inédits : le sujet officiel de juin 2026 ainsi que le sujet de Nouvelle-Calédonie de 2025. Cette pochette reprend également les sujets officiels de 2023 à 2025. L'ensemble de ces sujets permet un entraînement à l'épreuve EP2 "Analyse de situations professionnelles liées à la préparation d'opérations de transport" (dure : 3 h - coefficient : 5) pour les candidats qui présentent le Bac Pro OTM. Chaque sujet contient 3 parties distinctes faisant référence aux 3 modalités de transport : routier, maritime, aérien (y compris l'intermodalité), pour un entraînement efficace durant l'année scolaire. POINTS FORTS - un outil indispensable pour une révision approfondie et un entraînement adapté à la nouvelle épreuve E2. - une pochette à feuillets mobiles pour faciliter l'utilisation des sujets indépendamment les uns des autres. - des situations professionnelles adaptées à la spécialité, prenant appui sur des contextes au plus près de la réalité professionnelle. - 2 sujets supplémentaires, créés par les auteures, sont proposés dans le logiguide.

Par Nadège Thomas, Loïka Maillot
Chez Le Génie éditeur

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Auteur

Nadège Thomas, Loïka Maillot

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

Transport (Bac pro)

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Sujets d'entraînements et d'examen Bac Pro OTM

Nadège Thomas, Loïka Maillot

Paru le 31/08/2026

102 pages

Le Génie éditeur

17,90 €

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Scannez le code barre 9782381977423
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