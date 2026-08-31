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Option à entrainements à l'examen Bac Pro MCV

Jacqueline Oliveira

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Cette nouvelle édition propose 2 sujets inédits : le sujet officiel de juin 2026 ainsi que le sujet de septembre 2025. Cette pochette reprend également les 5 sujets officiels de 2023 à 2025 qui permettent un entraînement à l'épreuve E2 "Analyse et résolution de situations professionnelles" (durée : 3 h - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente option A "Animation et gestion de l'espace commercial". A la fin de chaque sujet, un accompagnement de l'élève est proposé, avec une rubrique "Pour vous aider" qui comporte : les formules nécessaires à la réalisation des missions, des quiz, les définitions et les notions de cours pour chacune des parties traitées. Ces éléments permettent à l'élève d'être autonome dans la réalisation de l'étude (lors d'un entraînement en classe par exemple), ou bien permettent à l'enseignant, lors de la correction de l'étude, de laisser un temps à l'élève pour s'auto-corriger et ainsi gagner du temps lors de la correction collective.

Par Jacqueline Oliveira
Chez Le Génie éditeur

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Auteur

Jacqueline Oliveira

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

Vente (Bac pro)

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Option à entrainements à l'examen Bac Pro MCV

Jacqueline Oliveira

Paru le 07/08/2026

156 pages

Le Génie éditeur

16,90 €

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Scannez le code barre 9782381977270
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