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À la volette - Nourrissez tous les oiseaux !

Michela Nava, Emilie Soleil, Jérôme Soleil

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Aide les oiseaux à se nourrir avant que le chat ne les effraie ! Les petits oiseaux ont faim, ils veulent aller manger des cerises dans l'arbre ! Mais c'est sans compter sur le chat, qui aimerait bien jouer avec eux. Découvre un jeu coopératif avec 3 jeux différents : un jeu de hasard, un jeu de mémoire et un jeu de dextérité ! Nourrissez vite les oiseaux avant que le chat ne grimpe tout en haut de l'arbre ! Contenu : 1 plateau Arbre à mécanisme - 8 jetons Oiseau - 2 jetons Chat - 4 jetons Fanion - 4 tuiles Nuage - 1 gros dé en bois

Par Michela Nava, Emilie Soleil, Jérôme Soleil
Chez Editions Auzou

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Auteur

Michela Nava, Emilie Soleil, Jérôme Soleil

Editeur

Editions Auzou

Genre

Jeux de société

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À la volette - Nourrissez tous les oiseaux !

Michela Nava, Emilie Soleil, Jérôme Soleil

Paru le 17/09/2026

Editions Auzou

22,95 €

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