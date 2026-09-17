À la volette - Nourrissez tous les oiseaux !

Aide les oiseaux à se nourrir avant que le chat ne les effraie ! Les petits oiseaux ont faim, ils veulent aller manger des cerises dans l'arbre ! Mais c'est sans compter sur le chat, qui aimerait bien jouer avec eux. Découvre un jeu coopératif avec 3 jeux différents : un jeu de hasard, un jeu de mémoire et un jeu de dextérité ! Nourrissez vite les oiseaux avant que le chat ne grimpe tout en haut de l'arbre ! Contenu : 1 plateau Arbre à mécanisme - 8 jetons Oiseau - 2 jetons Chat - 4 jetons Fanion - 4 tuiles Nuage - 1 gros dé en bois