Taïgaris - Qui régnera sur la forêt ?

Un duel stratégique au coeur de la forêt ! Deux esprits de la forêt s'affrontent pour prendre le contrôle de la taïga. A tour de rôle, ils font pousser des arbres à des endroits stratégiques tout en s'assurant de l'harmonie avec les animaux. Une fois la taïga entièrement recouverte, l'esprit qui possède le plus de forêts de sa couleur remporte la partie ! 1- A chaque tour, pioche un jeton et place-le sur le plateau, même si c'est la couleur de ton adversaire ! 2- Constitue le plus de forêts de ta couleur pour l'emporter. 3- Des animaux ajoutent des règles différentes à chaque partie. Contenu : 1 plateau de jeu en bois - 14 jetons Arbre blanc en bois - 14 jetons Arbre vert en bois - 12 jetons spéciaux en bois - 1 sac en tissu