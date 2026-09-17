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#Essais

Taïgaris - Qui régnera sur la forêt ?

Giordano Poloni, German Gricha

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Un duel stratégique au coeur de la forêt ! Deux esprits de la forêt s'affrontent pour prendre le contrôle de la taïga. A tour de rôle, ils font pousser des arbres à des endroits stratégiques tout en s'assurant de l'harmonie avec les animaux. Une fois la taïga entièrement recouverte, l'esprit qui possède le plus de forêts de sa couleur remporte la partie ! 1- A chaque tour, pioche un jeton et place-le sur le plateau, même si c'est la couleur de ton adversaire ! 2- Constitue le plus de forêts de ta couleur pour l'emporter. 3- Des animaux ajoutent des règles différentes à chaque partie. Contenu : 1 plateau de jeu en bois - 14 jetons Arbre blanc en bois - 14 jetons Arbre vert en bois - 12 jetons spéciaux en bois - 1 sac en tissu

Par Giordano Poloni, German Gricha
Chez Editions Auzou

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Auteur

Giordano Poloni, German Gricha

Editeur

Editions Auzou

Genre

Jeux de société

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Taïgaris - Qui régnera sur la forêt ?

Giordano Poloni, German Gricha

Paru le 17/09/2026

Editions Auzou

20,95 €

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