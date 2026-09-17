Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Dégradation de services

Martha Wells

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Obligé de reporter dramatiquement tout visionnage de Lune Sanctuaire, aidé par Trois, son acolyte, AssaSynth vole au secours de la famille du Dr Mensah, séquestrée par le groupe Barish-Estranza au beau milieu d'une station spatiale bourrée de dangers et de touristes. Dans ce groupe, trop de personnes lui sont inconnues, et, nouveauté saisissante : il y a des enfants. Autrement dit : des êtres déstabilisants, imprévisibles et qui cherchent à établir un contact visuel (beurk ! ). Désormais en possession d'un module de santé mentale (bien entendu piraté), AssaSynth doit régulièrement vérifier son état et prendre en compte - tant bien que mal - ses émotions et ses souvenirs. Un défi face à l'agacement omniprésent de devoir, une fois de plus, protéger ces satanés humains. Force est de constater, cependant, que ces derniers sont parfois plus complexes qu'il n'y paraît. Ou bien complètement crétins. C'est à voir. Ce huitième volume du "Journal d'un AssaSynth" fait directement suite aux événements d'Effondrement système et est accompagné d'une nouvelle inédite en français : Entente : amitié, solidarité, communion, empathie. Traduit de l'anglais par Mathilde Montier. "Journal d'un AssaSynth" est un succès planétaire récompensé par les prix Hugo, Locus et Nebula, et désormais adapté en série par Apple TV.

Par Martha Wells
Chez L'Atalante Editions

|

Auteur

Martha Wells

Editeur

L'Atalante Editions

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dégradation de services par Martha Wells

Commenter ce livre

 

Dégradation de services

Martha Wells trad. Mathilde Montier

Paru le 17/09/2026

240 pages

L'Atalante Editions

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036002717
9791036002717
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.