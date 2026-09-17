Dégradation de services

Obligé de reporter dramatiquement tout visionnage de Lune Sanctuaire, aidé par Trois, son acolyte, AssaSynth vole au secours de la famille du Dr Mensah, séquestrée par le groupe Barish-Estranza au beau milieu d'une station spatiale bourrée de dangers et de touristes. Dans ce groupe, trop de personnes lui sont inconnues, et, nouveauté saisissante : il y a des enfants. Autrement dit : des êtres déstabilisants, imprévisibles et qui cherchent à établir un contact visuel (beurk ! ). Désormais en possession d'un module de santé mentale (bien entendu piraté), AssaSynth doit régulièrement vérifier son état et prendre en compte - tant bien que mal - ses émotions et ses souvenirs. Un défi face à l'agacement omniprésent de devoir, une fois de plus, protéger ces satanés humains. Force est de constater, cependant, que ces derniers sont parfois plus complexes qu'il n'y paraît. Ou bien complètement crétins. C'est à voir. Ce huitième volume du "Journal d'un AssaSynth" fait directement suite aux événements d'Effondrement système et est accompagné d'une nouvelle inédite en français : Entente : amitié, solidarité, communion, empathie. Traduit de l'anglais par Mathilde Montier. "Journal d'un AssaSynth" est un succès planétaire récompensé par les prix Hugo, Locus et Nebula, et désormais adapté en série par Apple TV.