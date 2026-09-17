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Leçons de vie avec grand frère Uramichi Tome 11

Gaku Kuze

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Un hymne cynique à la vie d'adulte ! Tosaku Nusumi est décidément partout ! Le revoilà à la tête d'une émission de la MHK dont le présentateur part à la retraite. Ce qui n'est pas pour plaire à Mitsuo Kumatani, alias Oursinou, qui fait toujours tout pour protéger son petit frère. De son côté, grand frère Uramichi découvre les réseaux sociaux et leurs aléas. Peu au fait des us et coutumes de ces nouveaux moyens de communication, il essaie de bien faire, mais, comme souvent, finit par en essuyer les plâtres... Cette série célèbre le côté parfois déprimant de la vie, et s'adresse aux " gentils enfants " qui ont grandi !

Par Gaku Kuze
Chez Mana books

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Auteur

Gaku Kuze

Editeur

Mana books

Genre

Josei/femme

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Leçons de vie avec grand frère Uramichi Tome 11

Gaku Kuze

Paru le 17/09/2026

Mana books

7,95 €

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Scannez le code barre 9791035508791
9791035508791
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