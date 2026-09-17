Leçons de vie avec grand frère Uramichi Tome 11

Un hymne cynique à la vie d'adulte ! Tosaku Nusumi est décidément partout ! Le revoilà à la tête d'une émission de la MHK dont le présentateur part à la retraite. Ce qui n'est pas pour plaire à Mitsuo Kumatani, alias Oursinou, qui fait toujours tout pour protéger son petit frère. De son côté, grand frère Uramichi découvre les réseaux sociaux et leurs aléas. Peu au fait des us et coutumes de ces nouveaux moyens de communication, il essaie de bien faire, mais, comme souvent, finit par en essuyer les plâtres... Cette série célèbre le côté parfois déprimant de la vie, et s'adresse aux " gentils enfants " qui ont grandi !