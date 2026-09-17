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Stick It - 10 scènes à créer Cosy cat

Monica Kamakura

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Explorez d'adorables univers remplis de chats avec le Stick It Cosy Cats ! 10 scènes à composer, 10 pages de stickers miniatures, et une infinité de ronrons, de coups de griffes et de câlins. Pour tous les amoureux des chats et des univers cosy ! Plongez dans l'ambiance apaisante des scènes Cosy Cats , avec ce livre de stickers unique en son genre. Grâce à plus de 500 stickers à disposition , vous pourrez recréer 10 illustrations isométriques représentant des chats dans toute leur diversité. Que vous préfériez l'arbre à chats où chaque étage est dédié au sport des félins, le grand magasin dans une brique de lait, la maison des chats sens dessus-dessous ou la boulangerie où de petits chats pâtissent, chaque décor vous plongera dans une ambiance douce et apaisante. Etes-vous prêts à craquer devant ce Stick It si mignon ? Un cadeau parfait pour les fans d'art-thérapie et des adorables boules de poils qui souhaitent se détendre dans des univers cosy ! Dans la même collection : Stick It Cozy Stick It Tiny Cities Stick It Tiny Bookshops Stick It Cosy Crime Scenes Stick It Creepy Cute

Par Monica Kamakura
Chez 404 Editions

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Auteur

Monica Kamakura

Editeur

404 Editions

Genre

Coloriages adultes

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Stick It - 10 scènes à créer Cosy cat

Monica Kamakura

Paru le 17/09/2026

20 pages

404 Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9791032411384
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