Stick It - 10 scènes à créer Cosy cat

Explorez d'adorables univers remplis de chats avec le Stick It Cosy Cats ! 10 scènes à composer, 10 pages de stickers miniatures, et une infinité de ronrons, de coups de griffes et de câlins. Pour tous les amoureux des chats et des univers cosy ! Plongez dans l'ambiance apaisante des scènes Cosy Cats , avec ce livre de stickers unique en son genre. Grâce à plus de 500 stickers à disposition , vous pourrez recréer 10 illustrations isométriques représentant des chats dans toute leur diversité. Que vous préfériez l'arbre à chats où chaque étage est dédié au sport des félins, le grand magasin dans une brique de lait, la maison des chats sens dessus-dessous ou la boulangerie où de petits chats pâtissent, chaque décor vous plongera dans une ambiance douce et apaisante. Etes-vous prêts à craquer devant ce Stick It si mignon ? Un cadeau parfait pour les fans d'art-thérapie et des adorables boules de poils qui souhaitent se détendre dans des univers cosy ! Dans la même collection : Stick It Cozy Stick It Tiny Cities Stick It Tiny Bookshops Stick It Cosy Crime Scenes Stick It Creepy Cute