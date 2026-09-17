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#Bande dessinée jeunesse

Baldur's Gate - Roman 1 officiel

T Kingfisher

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Découvrez toutes les facettes du personnage d'Astarion, dans ce roman préquel officiel du jeu Baldur's Gate III ! Le séduisant et retors Astarion parviendra-t-il à se libérer d'un destin de servitude qui dure depuis des siècles... ou mourra-t-il (une seconde fois) en essayant ? Tu es bien trop beau pour mourir. Astarion Ancunín était censé devenir magistrat, pas un rejeton vampirique. Il était censé servir la loi, pas le cruel seigneur vampire Cazador Szarr. Et il était censé boire des vins raffinés, pas du sang de rat. Hélas, la Porte de Baldur n'a que faire de ce qui est censé arriver. Bien qu'il ait été incapable de résister aux ordres de son maître, arpentant les rues nocturnes pour lui rapporter du sang frais, Astarion n'a jamais abandonné l'espoir. Celui de voir, un jour, ce cauchemar prendre fin. Il lui suffit de trouver comment. Lorsque le seigneur vampire annonce une compétition perverse destinée à gagner ses faveurs, une occasion se présente sous la forme d'une récompense rare... et d'une alliance improbable. Le sang d'un dieu mort est enfoui dans les profondeurs de la Porte de Baldur, et pour s'en emparer, Astarion aura besoin de l'aide du séduisant paladin aasimar Hahn den Suriel. Il n'y a que quelques problèmes : Astarion n'est pas censé faire confiance à ses compagnons de servitude vampirique. Il n'est pas censé s'aventurer en ville pour autre chose que les missions de son maître. Et il n'est certainement pas censé conclure un marché avec un étranger dont les yeux dorés sont capables de capturer un coeur - y compris celui d'un mort-vivant. Mais dans ce monde, tout peut arriver.

Par T Kingfisher
Chez 404 Editions

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Auteur

T Kingfisher

Editeur

404 Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Baldur's Gate - Roman 1 officiel

T Kingfisher

Paru le 22/10/2026

512 pages

404 Editions

19,95 €

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